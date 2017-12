Le Winter Finale est là ! Après 3 semaines de pause, Once Upon A Time était de retour la semaine dernière avec "One Little Tear" où la vraie identité de Raiponce a été dévoilée... Victoria n'est donc pas seulement la Lady Trémaine que l'on imaginait mais elle est aussi la princesse enfermée dans la fameuse tour par Gothel ! Dans la série, il faut s'accrocher pour ne pas perdre le fil. Ce soir sera diffusé le Winter Finale de la série sur ABC ! Intitulé "The Eighth Witch", ce dixième épisode clôturera l'année 2017 pour Once Upon A Time puisque la série sera ensuite en pause hivernale... On ne retrouvera donc nos héros que l'année prochaine et ce dernier épisode risque d'être épique. Vous avez dit combat de sorcières ? Zelena débarque à la rescousse !

Elle ne devait pourtant plus faire partie de la série après le nouveau tournant qu'a pris Once Upon A Time et pourtant, Zelena reste l'un des personnages préférés des fans et les showrunners n'ont donc pas résisté à la faire revenir, même le temps d'un seul épisode. À Hyperion Heights comme dans le monde magique, nous retrouverons la Wicked Witch ! Dans le monde réel, Zelena sera elle aussi sous le contrôle de la malédiction et Regina et Henry sont partis à sa recherche à San Francisco. Dans le monde magique, on découvre les deux soeurs prêtes à combattre Gothel et Drizella afin que la malédiction ne puisse pas se faire... Rendez-vous ce soir pour un vrai combat de sorcières dans Once Upon A Time ! Si cette saison 7 devait être la dernière, cela ne sera peut-être pas le cas...