La fin de la série, les fans l'avaient vue venir. Difficile ne pas admettre que l'on n'attendait que ça : parfois, mieux vaut savoir s'arrêter et partir en vainqueur. Même siles choix narratifs étaient bons, il faut bien avouer que Once Upon a Time sans les Charming, ce n'était pas vraiment la même chose. On savait déjà que quelques personnages secondaires feraient leur retour pour le Season Finale mais on ne va pas se mentir : ce que l'on attendait le plus, c'était l'annonce d'un retour éventuel des principaux. Et évidemment, ABC nous a entendu. Ainsi, selon The Hollywood Reporter, Charming, Emma, Belle et Snow devraient faire leur grand retour pour l'ultime épisode de la série.

La question reste de savoir si, oui ou non, tous auront la fin heureuse qu'ils méritent. Pour l'heure, Henry est dans de sales draps. Mais, peut-on vraiment imaginer un personnage aussi central mourir ? A quelques épisodes de la fin, tout est possible. La série a fait son grand retour sur ABC et les prochains épisodes seront donc à savourer. Mais après sept ans de bons et loyaux services, elle a bien mérité de tirer sa révérence.