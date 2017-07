Un week-end qui ne pouvait pas être plus magique que cela ! En juin dernier, certains acteurs du cast de Once Upon A Time ont donné rendez-vous à leurs fans à Disneyland Paris... Un endroit parfait non ? Et c'est dans le cadre de l'événement "The Happy Ending Convention" par People Convention que les acteurs sont venus à la rencontre de leurs fans le temps d'un week-end. Autographes, photos en tous genres, panels et rencontres privées étaient de la partie ! Mais qui étaient présents ? Lana Parrilla, Robert Carlyle, Michael Raymond James, Kristin Bauer, Robbie Kay, Beverley Elliott, Giles Matthey ou encore Rebecca Mader, dont vous pouvez retrouver notre interview, ont répondu à l'appel de leurs fans français. Emilie De Ravin a elle aussi répondu à l'appel de Paris... Découvrez notre interview de l'interprète du personnage le plus français de la série !

Virgin Radio : Es-tu heureuse de la "Happy Ending" de Belle ? Elle est finalement heureuse avec Rumple et son fils…

Emilie De Ravin : Je pense que c’est bien pour elle, c’est tout ce que je voulais pour elle. Avoir son petit de retour, avoir la chance de pouvoir l’élever, comme étant un enfant. Vu la situation dans laquelle il y a été, entre les mains de cette femme horrible, il était déjà un adulte. Ça me brisait le cœur comme situation, quand tu es parent toi-même. Donc c’est vraiment adorable comme fin.

Virgin Radio : As-tu imaginé une autre fin pour Belle ?

Emilie De Ravin : Pas vraiment. C’est toujours ce que j’ai imaginé et espéré pour elle. Elle est heureuse avec elle-même. Elle a cette force en elle et elle est en paix avec elle-même. Je pense vraiment qu’elle l’a.

Virgin Radio : Quel est ton meilleur souvenir sur le tournage ?

Emilie De Ravin : Je pense que je dirais le tout premier épisode que j'ai fait. Juste parce que, c'est un très bon épisode et jouer Belle pour la première fois était génial. C'est bien quand il y a quelque chose de nouveau et de frais, c'est plus excitant. C'est mon épisode préféré en plus. Il y a tellement de moments adorables dedans, en apprendre un peu plus sur Belle.

Virgin Radio : Quelle était ta scène préférée à filmer et la pire ?

Emilie De Ravin : Est-ce que ça peut être la même scène ? Parce que ça l’est pour moi. Je dirais, dans la saison 4 quand Belle pousse Rumple en dehors de la ligne de Storybrooke. Scène favorite parce que c’était vraiment bien écrit, intense, très émotionnel. C’était un très gros moment pour eux deux et une scène importante pour elle. Et difficile parce que, c’était dur pour elle, émotionnellement. Et puis il était 3-4 heures du matin, il faisait tellement froid, il pleuvait. Donc difficile dans ce sens mais très belle, dans l’action de la scène.

Virgin Radio : Peux-tu me décrire ton aventure dans Once Upon A Time en trois mots ?

Emilie De Ravin : Really good people.

Virgin Radio : Et quelle est ta chanson du moment ?

Emilie De Ravin : Celle que j’écoute tout le temps en ce moment, juste parce que ma fille ne peut pas s’arrêter de la mettre, "Can’t Stop The Feeling" de Justin Timberlake. Je la mets en boucle parce que elle est trop mignonne, elle se redresse directement et se met à danser. Elle le fait sur d'autres chansons mais sur celle-ci particulièrement c’est encore plus adorable.