Once Upon A Time saison 7 : Charming et Snow de retour, les premières photos du Season Finale dévoilées 

Après sept ans de bons et loyaux services, Once Upon a Time se retirera de nos programmes télé. Prévue pour le 18 mai prochain (le jour de la publication de la deuxième saison de 13 Reasons Why sur Netflix), la fin de la série sera (évidemment) un déchirement pour les fans. Mais vous savez ce qu'on dit : toutes le bonnes choses ont une fin. Et pour la fin justement, on savait que le retour de personnages mythiques serait confirmé. La bonne nouvelle, c'est que les premières images de ce Season Finale ont été dévoilées par EW. Soyez prêts parce que le jeune Henry (ainsi que sa version adulte) partageront (au moins) une scène !

Le jeune Henry sera de retour Le jeune Henry sera de retour Le jeune Henry sera de retour

Difficile de boucler la série sans rappeler Snow et Charming - couple mythique de la série. Ceux qui ont survécu à tous les sortilèges possibles seront de retour afin de venir en aide à leurs proches. On imagine que Snow se lancera dans l'un de ces discours dont elle seule a le secret pour remonter le moral des troupes. Quel sera la scène finale ? Comment s'achèvera la série ? Quel en sera le dénouement ? Pour ça, il faudra attendre la diffusion de l'ultime épisode sur ABC !