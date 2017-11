Once Upon A Time saison 7 : Episode 6, les premières vidéos de Wake Up Call

Dans Greenbacks, Regina (Roni) est tombée sur une photo qui, de tout évidence, l'a troublée : pour rappel, elle se voyait avec Henry, quelques années auparavant. Et parce qu'il était temps qu'elle sache la vérité (ou du moins, une partie), Henry a été honnête : il lui a avoué que le petit garçon de la photo, c'était lui. Les fans espère que Regina recouvra vite la mémoire mais pour l'heure, ils seront ravis de retrouver l'Evil Queen qu'ils ont toujours connu.

Alors qu'on imaginait que Lady Tremaine serait la grande méchante de la saison, la fin de Greenbacks nous racontait une toute autre histoire. En fait, il semblerait qu'Ivy connaisse sa véritable identité. Et c'est elle qui, dans Wake Up Call, fera en sorte de faire revenir l'Evil Queen. Comment ? Mais, à l'aide d'une potion bien sûr - on n'est pas dans Once Upon a Time pour rien ! La question reste de savoir si son plan fonctionnera sur Regina.

Verdict cette nuit sur ABC !