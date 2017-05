Plus que deux épisodes avant la toute fin de la saison 6 de Once Upon A Time ! Un final de près de deux heures qui sera diffusé la semaine prochaine sur ABC. D'ores et déjà, la fin de cette sixième saison s'annonce épique ! Comme on a pu le voir dans le récap de l'épisode 20 intitulé "The Song In Your Heart", le jour du mariage de Hook et Emma était enfin arrivé après une longue attente pour les fans du couple. Si ce grand moment s'est déroulé sans embûches pour les deux amoureux, il a malheureusement eu une fin bien noire... La fameuse malédiction de la Fée Noire est tombée sur Storybrooke ! Mais où va-t-elle embarquer nos héros ? Que va-t-il se passer ? Quelles conséquences la malédiction va-t-elle avoir sur la fin de la saison ? Des questions qui n'auront une réponse que dimanche prochain... En attendant, cet épisode 20 était placé sous le signe de la chanson puisque c'était l'épisode musical tant attendu ! Emma, Hook, Blanche Neige, David ou encore l'Evil Queen ont poussé la chansonnette dans leur monde magique. Si certains s'attendaient à ce que les personnages reprennent des musiques connues de chez Disney, c'est bien des titres qui ont été créés pour la série qui ont résonné tout le long de l'épisode. Des chansons qui avaient pour but de redonner de l'espoir à Emma... Découvrez ou redécouvrez ces titres !