Le grand jour est arrivé pour le couple Captain Swan ! Alors que aucune menace ne semble plus être à l'horizon pour le couple, il est donc temps de célébrer le mariage d'Emma et de Hook. Auront-ils leur "happy ending" ? Mais surtout un mariage sans embûches ? Pas sûr... Dans "The Black Fairy", l'épisode 19 diffusé la semaine dernière, le grand secret de la Fée Noire a été dévoilé et si l'on croyait que Rumple serait aux côtés d'Emma et des nos héros de Storybrooke pour la fameuse bataille finale, cela ne sera finalement pas le cas. Ce dernier s'est rallié à sa mère au lieu de la tuer mais malheureusement, Blanche, David, Emma, Regina, Hook et les autres ne le savent pas ! Si ils s'imaginent que la bataille finale est évitée, ce n'est pas le cas. Elle aura bien lieu, en plein mariage Captain Swan si l'on en croit les dires de la Fée Noire... Mais heureusement, Blanche et David seront là pour empêcher que quelqu'un gâche le grand jour de leur fille si l'on en croit le trailer de "The Song In Your Heart" !

On vous l'annonçait il y a quelques semaines, un épisode musical était à venir dans Once Upon A Time ! Et c'est bien le cas puisque c'est ce fameux épisode 20, "The Song In Your Heart", comme l'annonce directement le titre qui sera l'épisode musical de la série. Préparez-vous à chanter avec Emma, Hook, David, Blanche, Henry ou encore Zelena ! Storybrooke va pousser la chansonnette... Ou plutôt, la Forêt Enchantée ! Puisque si l'on en croit le trailer, les parents d'Emma vont tout faire pour tenter de sauver leur fille. Mais que va-t-il se passer ? La Fée Noire va-t-elle vraiment attaquer pendant le mariage Captain Swan ? La réponse ce soir sur ABC en direct des USA ! En attendant, quelques previews des chansons de l'épisodes ont été dévoilées, comme par exemple "Revenge Is Gonna Be Mine", celle de Hook ou encore celle de Blanche Neige et David, "Powerful Magic" mais aussi celle de l'Evil Queen, "Love Doesn't Stand A Chance". D'ailleurs, l'album de près de 8 titres de l'épisode est entièrement disponible ICI ou encore sur Itunes ! Plus que quelques heures afin de préparer votre plus belle voix devant votre écran...