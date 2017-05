L'heure a sonné pour la saison 6 de Once Upon A Time ! L'heure de la bataille finale pour Emma et nos héros de Storybrooke... Ces épisodes 21 et 22 qui ont été diffusés de façon consécutive cette nuit sur ABC pour la fin de cette saison 6. Une fin qui marque aussi le départ de nombreux personnages puisqu'une grande partie du cast principal ne sera pas présente dans la prochaine saison. Est-ce que nos héros auront enfin leur fin heureuse ? On l'espère ! Mais avant, le pire est à venir... Comme l'annonçait le trailer du season finale, "The Finale Battle", la malédiction de la fée noire allait faire des ravages et c'est bien le cas. L'épisode s'ouvre sur deux nouveaux personnages que nous ne connaissons pas, ce qui semblerait être un père et sa fille. Ce dernier la fait fuir et lui demande de veiller sur le livre des contes. Le retour à Storybrooke se fait rapidement, ou presque. Personne ne se rappelle de la magie, ni même de Blanche Neige, Regina, Hook ou encore David et pire, Emma est enfermée dans un hôpital psychiatrique puisqu'elle croyait en la magie. Elle pense être enfermée depuis 2 ans et ne croit plus en rien malgré les efforts de Henry. Et c'est Fiona, alias la Black Fairy, qui dirige désormais la ville tandis que Henry semble le seul à se rappeler de ce qu'il s'est passé. Mais où sont les autres ? Ils sont retournés dans la Forêt Enchantée...

Blanche Neige, David, Zelena, Hook et Regina sont bien retournés dans leur royaume, séparés de Henry et Emma ! Mais que cherche Fiona à séparer la famille d'Emma de cette façon ? Son objectif est que Emma détruise le fameux livre des contes de fées et qu'elle puisse perdre totalement espoir, ce qui risque de faire de nombreux dégâts dans le pays magique... Et c'est malheureusement ce que Regina et ses acolytes vont vite découvrir. Déterminés à partir dans le pays d'Oz afin de trouver une solution pour retourner à Storybrooke, nos héros vont avoir une mauvaise surprise. Ils vont découvrir que les royaumes disparaissent les uns après les autres... Ils sont donc bloqués dans la Forêt Enchantée et c'est ce que voulait la Fée Noire. Alors que Emma perd espoir, tout est détruit peu à peu de l'autre côté. Rumple et Gidéon sont eux aussi restés à Storybrooke, mais aucune trace de Belle. Ces derniers semblent sous la malédiction de Fiona puisqu'ils pensent que Belle est partie depuis longtemps sans jamais revenir. Fou amoureux d'Emma, Hook est prêt à tout afin de la retrouver ! Et il a sa petite idée même si cela peut être dangereux : trouver un haricot magique qui ouvrira un portail vers Storybrooke ! Bien entendu, son acolyte et beau-père David ne le laissera pas faire seul !

Une dernière bataille à Storybrooke...

À Storybrooke, Henry fait son possible pour que Emma retrouve l'espoir mais surtout ses souvenirs en la faisant sortir de sa prison et en l'amenant sur le toit où la cérémonie de son mariage s'est produite. Ce qui marche ! En tout cas, un peu puisque Emma finit par avoir des flashs de son mariage, ce qui ne convainc pas cette dernière pour autant. Mais malheureusement, Fiona ne va pas laisser faire ça ! Elle est prête à tout, même à blesser Henry en le poussant dans les escaliers. Hook et David sont bien déterminés à trouver ce fameux haricot magique, qu'ils finissent heureusement par trouver mais malheureusement, tout va se compliquer pour eux... Le royaume commence déjà à se détruire et la malédiction se dirige droit vers eux ! En parallèle, Fiona parvient à ses fins puisque Emma finit par brûler le livre, sans rien ressentir malgré l'image de Hook qui est apparue. La fin du premier épisode s'achève à ce moment et ne donne pas une seconde à ses téléspectateurs afin d'enchaîner sur l'épisode 22 !

Une belle bataille pour Emma

Nous voilà de retour avec la même petite fille qu'au début de l'épisode 21, seule cette fois-ci et face à un champ de ruines. On comprend rapidement que son père a été tué pour la protéger. On se demande alors le lien que cela peut avoir... Le plan de Fiona marche à merveille jusque-là, Emma a perdu espoir, ce qui détruit les mondes magiques, elle a brûlé le livre des contes et en plus, elle a réussi à ce que la sauveuse reparte pour Boston. Une fois là-bas, étrangement quelque chose va tout de même attirer son attention... Un livre glissé dans ses affaires par Henry où il a recréé son histoire à l'aide de quelques dessins. Si on croyait qu'à Storybrooke, Henry était le seul à se souvenir de tout, ce n'est pas le cas, Rumple aussi ! Mais ce dernier n'est pas prêt à l'aider, son objectif est de retrouver Belle. En tout cas, Henry est lui prêt à passer à l'action, quitte à affronter la Fée Noire seul. La malédiction de Fiona est prête à faire des ravages dans la Forêt Enchanté et nos héros sont prêts à disparaître... Alors que l'Evil Queen est toujours présente dans ce monde, elle va se sacrifier afin de retenir la malédiction comme elle le peut le temps que Regina puisse trouver une solution afin de faire fonctionner le haricot magique qui a été endommagé à cause du manque d'espoir d'Emma.

Emma a combattu sa dernière bataille...

Rumple finit par retrouver Belle, celle-ci est totalement terrorisée et renfermée chez elle. Du côté de Fiona, elle a repris le coeur de Gideon et le contrôle désormais à nouveau et démasque Rumple. Ce qui ne l'empêche pas de détruire sa propre mère ! Malheureusement, sa mort n'empêchera pas Gideon d'affronter Emma qui en a reçu l'ordre. Henry a réussi son plan et Emma est finalement revenue à Storybrooke, mais la bataille finale va devoir avoir lieu... Le petit souci ? Cette bataille est un piège. Gideon est fait de magie blanche tout comme Emma. Si Emma tue Gideon, elle deviendra mauvaise, et de même pour Gideon donc dans tous les cas, le mal gagnera. Si Rumple part à la recherche du coeur de Gideon afin d'en prendre possession et qu'il ne tue pas Emma, c'était bien trop facile. Chose à laquelle on ne s'attendait pas, Emma va se sacrifier face à Gideon, ne voulant pas tuer un innocent. La sauveuse est-elle réellement morte ? C'est la grande question... Alors que l'on pense que oui, ce n'est pas le cas ! Un baiser de Henry, pur et innocent ramènera sa mère à la vie.

Andrew J. West campera le rôle de Henry adulte dans la saison 7

Quant à Gideon, celui-ci est revenu un bébé, comme à l'époque où il a été enlevé à ses parents... Rumple et Belle ont enfin leur "happy ending" ou plutôt "happy beginning" comme le dit Belle ! Mais ils ne sont pas les seuls puisque c'est sur une happy ending que se termine les dernières minutes de l'épisode. Emma et sa famille sont ensembles et sains et saufs. Les mondes magiques ont eux réapparu. La vie reprend alors son cours à Storybrooke, de façon paisible. On aperçoit nos héros tous ensemble une dernière fois en plein dîner chez Granny's. Un moment très émouvant pour les fans de la série ! Une fin qui aurait pu être une fin parfaite si la série n'avait pas été renouvelée. Mais l'épisode ne se termine pas sur cette touche de bonheur... Les dernières secondes lancent alors l'intrigue de la saison 7 ! On retrouve la fameuse petite fille qu'on a pu découvrir au début des deux épisodes qui est à Seattle quelques années plus tard, cette dernière est à la recherche de son père qui n'est tout autre que Henry, bien plus âgé mais aussi l'homme que l'on a vu au début de l'épisode 21... Si on se demandait si la fin de Once Upon A Time avait été annoncée, ce n'est pas totalement le cas ! C'est bien la fin pour certains personnages, mais un tout autre angle de l'histoire va être exploité... Plus qu'à attendre la rentrée pour en découvrir plus !