Si on ne sait toujours pas si une saison 7 de Once Upon A Time verra le jour à la rentrée prochaine puisque ABC n'a toujours pas fait d'annonces mais aussi à cause du départ de nombreux acteurs principaux, la saison 6 prend fin ce soir ! Et pour l'occasion, ce n'est pas un épisode que vous a réservé ABC mais bien deux ! Un show de 2 heures regroupant les deux derniers épisodes de cette saison 6 et vu le titre, on imagine rapidement que cela ne va pas être une partie de plaisir... Si on pensait que la bataille finale se passerait pendant le mariage d'Emma et Hook comme l'avait annoncé la Fée Noire, leur grand moment s'est déroulé sans embûches, ou presque. Comme on peut le découvrir dans notre récap de "The Song In Your Heart", la malédiction de la Fée Noire est tombée juste à la fin du mariage Captain Swan... Mais que va faire cette fameuse malédiction noire ? Quelles conséquences aura-t-elle sur nos héros et sur cette fin de saison ? La réponse dans le trailer de l'épisode de ce soir...

Cette fin de saison s'annonce bien plus impressionnante et surprenante que toutes les autres ! Peut-être parce que cette saison 6 pourrait être la dernière de la série ? Si l'on en croit le trailer de ce final de deux heures, il semblerait que nos héros vont être séparés ! Certains seront de retour dans le monde magique tandis que d'autres dans le monde normal... Et une menace pèse sur les mondes, ils vont être détruits et ceux qui seront dedans avec ! Si Emma est la sauveuse, il semblerait bien qu'elle a perdu espoir, jusqu'à brûler le fameux livre des contes... Mais qu'arrive-t-il à Emma ? Et comme le nom de l'épisode l'indique la bataille finale va bien se produire et vu les images, c'est Gidéon que la sauveuse va devoir affronter dans un premier temps ! Gidéon serait-il à nouveau sous la main de la Fée Noire ? La réponse, ce soir sur ABC... En attendant, redécouvrez les chansons de "The Song In Your Heart", les titres de l'épisode musical !