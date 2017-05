Ça sent la fin de saison pour Once Upon A Time, c'est inévitable ! Mais heureusement, il reste encore quelques épisodes afin de savourer encore cette saison mais surtout, un grand événement à célébrer : le mariage de Emma et Hook ! Si les fans attendaient cette relation ainsi que leur union depuis bien longtemps, cela va enfin devenir réalité dans cet épisode 20. Malheureusement, ce n'est pas sûr que cela ne se passe sans embûches... Si dans l'épisode 19 le secret de la Fée Noire a été dévoilé, les héros de Storybrooke pensaient aussi avoir réussi à se débarrasser de cette dernière grâce à Rumple. Malheureusement, il n'a pas été une fois de plus quelqu'un de confiance et a protégé sa mère au nom de sa famille. Emma, Hook, Blanche Neige, David et les autres pensent alors pourvoir célébrer ce grand jour en toute tranquillité... La Fée Noire va-t-elle vraiment gâcher le mariage de Captain Swan ? La finale battle va-t-elle réellement avoir lieu dans l'épisode 20 ?

Qui dit "The Song In Your Heart" dit musique puisque cet épisode est bien l'épisode musical qui avait été annoncé il y a quelques semaines de cela ! L'épisode s'ouvre sur un flashback où la jeune Emma dans son foyer d'accueil rêve de chanson, un rêve rapidement brisé par une autre orpheline qui ne se gêne pas pour lui dire qu'elle ne sera jamais la prochaine Madonna. De retour à Storybrooke, c'est le grand jour pour Emma et une mariée ne passe pas à côté du choix de sa robe qui ne semble pas évident pour cette dernière. En parallèle, c'est le retour dans la Forêt Enchantée à l'époque où Regina menaçait le couple Charming. Un simple voeu peut parfois être plus fort qu'on ne l'imagine et se réaliser, en tout cas dans ce monde ! C'est ainsi que la musique prend place dans cet épisode avec le titre "Powerful Magic" chanté par le couple Charming. Les chansons seraient-elles donc leur arme contre l'Evil Queen ? Ils en sont persuadés ! Emma va-t-elle porter la robe de sa mère ? Elle aurait bien voulu ! Malheureusement, ce moment va être gâché par l'apparition de la Fée Noire qui dévoile alors qu'elle est encore ici et réclame le coeur d'Emma afin d'éviter la bataille finale. Coeur qu'elle n'aura pas bien entendu mais une ombre pèse donc sur le mariage de la sauveuse désormais. Une grosse boule pleine de poudre de Fée Noire qui est prête à anéantir nos héros et les plonger dans une nouvelle malédiction. Du côté de la Forêt Enchantée, c'est au tour de l'Evil Queen de pousser la chansonnette en réponse au couple Charming avec le titre "Love Doesn't Stand A Chance".

Que réserve la malédiction de la Fée Noire ?

Emma est bien décidée à combattre la Fée Noire avant son mariage suite à ses dernières menaces, c'est ainsi qu'une scène de presque adieux a lieu entre Emma et Hook. Et dans l'autre monde, ce dernier se met à chanter alors que Blanche Neige et David viennent lui demander de l'aide afin de vaincre leur rivale. C'est ainsi que le fameux pirate entonne "Revenge Is Gonna Be Mine" ! Malheureusement pour Emma, c'est sans sa famille qu'elle va devoir faire face à la Fée Noire alors qu'elle pensait être entourée de ses proches. Mais heureusement, Henry est toujours là pour lui apporter un peu de réconfort. Dans l'autre monde, on découvre alors que Zelena a donné un coup de pouce à Regina pour sa malédiction afin de vaincre le couple Charming et ses chansons. Vint alors son petit moment de gloire avec la chanson "Wicked Always Wins" ! Réellement, Emma sera bien seule face à son ennemie puisqu'ils finissent tous figés excepté Henry, qui va se révéler être la clé de quelque chose d'important ensuite. Dans le monde magique, c'est l'affrontement en musique de l'Evil Queen contre David et Blanche Neige ! Si le couple part gagnant avec leur chanson pleine d'espoir, c'est malheureusement sans chanson et sans leurs voix qu'ils repartent sans avoir vaincu la méchante reine.

Un mariage qui se termine sur une malédiction...

Mais tout n'est pas perdu afin de sauver Emma ! Grâce à la Fée Bleue, ils découvriront que toutes les chansons capturées par l'Evil Queen ont été mises dans le coeur d'Emma et qu'elle en aura besoin dans l'avenir face à une grosse bataille. Un fait que le couple ainsi que tous les habitants de la Forêt Enchantée ne se souviendront pas à l'avenir mais un fait que Henry va découvrir grâce à son livre et qu'il va pouvoir dévoiler à Emma à temps avant qu'elle ne donne son coeur à la Fée Noire. Ce dernier est bien plus fort qu'elle ne l'imagine. C'est en chantant avec espoir que Emma va finalement pouvoir délivrer Hook ainsi que ses parents et les autres ! Si la Fée Noire finit par fuir face à la scène, le combat à venir s'annonce plus dur que jamais. Mais place avant tout au grand événement du jour, le mariage d'Emma et Hook ! Une scène touchante qui va se passer sans embûches de la part de la Fée Noire ou de Rumple et qui va se terminer en chanson, bien entendu avec le titre "A Happy Beginning". Un bonheur de courte durée puisque la malédiction de la Fée Noire finit par s'abattre sur nos héros... Mais où va-t-elle embarquer la sauveuse et sa famille ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir avec le season finale ! Puisque oui, l'épisode 21 et 22 sera diffusé la semaine prochaine sur ABC pour un season finale de près de 2 heures, une fin de saison qui s'annonce épique...