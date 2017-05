La bataille finale approche à grands pas mais contrairement à ce que l'on pense, elle pourrait être bien plus surprenante qu'on ne l'imagine... Dans l'épisode 18 "Where Bluebirds Fly", Zelena a dû se sacrifier pour le bien des héros de Storybrooke. En abandonnant sa magie afin de s'opposer à la Fée Noire, elle a prouvé qu'elle aussi, elle pouvait être un héros mais que même sans magie, elle serait plus forte que jamais. Malheureusement, il est certain que ce sacrifice ne suffira pas à faire échouer la menace qui pèse sur Emma et nos héros. Et pourtant, un secret pourrait peut-être aider à faire fuir la Fée Noire. Maintenant que Bleue est sur le point de se réveiller, est-ce que Rumple et les autres vont réellement découvrir pourquoi la Fée Noire a abandonné son fils ? Un secret qui risque d'être à double tranchant... Depuis le début de la série, Rumple est un personnage qui tangue plus vers le mal que vers la magie blanche. Dès le début de cet épisode 19, on découvre rapidement que ce n'était pas son destin... La fameuse bête aurait dû être un enfant rempli de magie blanche mais encore mieux ! Il aurait dû être... Un sauveur ! Serait-il au final le sauveur qui va devoir affronter la Fée Noire à la place d'Emma ?

Si combattre la Fée Noire est l'objectif premier d'Emma, ce n'est pas celui de Rumple qui espère récupérer le coeur de son fils afin qu'il ne soit plus sous le contrôle de sa mère. Il embarque alors Emma et Gidéon dans le pays des rêves afin de pouvoir parler à son fils sans que la Fée Noire ne puisse contrôler quoi que ce soit. Malheureusement pour Rumple, ce n'est pas dans le rêve de Gidéon qu'il va se retrouver mais bien dans le sien, ce qui va lui faire remonter des souvenirs. En parallèle, on découvre que sa mère était bien loin d'être méchante à la naissance de Rumple mais après avoir appris le destin de son fils, qui est de combattre un grand mal et de mourir, elle est décidée à tout faire pour éviter ça et même à se transformer en fée afin de le protéger. Et encore pire, prête à jeter un sortilège bien étrange... De retour dans le pays des rêves, Rumple finit par retrouver Gidéon et ce dernier lui fait réaliser une chose. Que le lourd secret de sa mère est peut-être la clé afin de la vaincre. C'est ainsi que Emma, Gidéon et son père découvrent la vérité sur la Fée Noire ainsi que sur le destin de Rumple ! Le trailer de cet épisode 19 nous l'annonçait, un affrontement entre la Fée Noire et Regina allait avoir lieu et ça n'a pas manqué ! Alors que les héros ont réussi à reconstituer la fameuse arme qui pourra la tuer, elle va avoir à faire à la "Reine". Une fois de plus, c'est Zelena qui va sauver la partie en renversant tout simplement la Fée Noire avec l'aide de sa voiture ! Sans pouvoir, on fait avec les moyens du bord...

Mariage à venir dans le prochain épisode !

Bien entendu, elle n'est pas morte, ça aurait été bien trop facile. Revenu du pays des rêves, Rumple a découvert en plus que le grand mal qu'il aurait dû affronter étant enfant n'était rien d'autre que sa propre mère. Ils étaient tous deux destinés à se détruire mutuellement. Ce n'est donc pas Emma qui va se battre contre cette menace mais bien Rumple ! Ou presque. Alors qu'on le croit prêt à affronter sa mère, leur face à face ne va pas tourner comme on l'imagine. Via les souvenirs de sa mère, il va découvrir qu'avec les ciseaux du destin, sa mère a rompu sa destinée afin de le protéger mais qu'elle n'a pas voulu sacrifier ses pouvoirs pour lui. Si l'on ne croit pas Rumple assez influençable pour croire ses paroles, il semblerait pourtant qu'il le soit plus qu'on ne l'imagine... Il finit par ramener le coeur de sa mère à Blanche, David, Hook et Emma, prétendant l'avoir éliminé. Ce n'est malheureusement pas le cas ! Ledit coeur n'est pas celui de la Fée Noire et cette dernière a réussi à rallier Rumple de son côté qui va se battre avec elle dans la bataille finale qu'elle compte toujours mener contre Emma... Le jour de son mariage. Alors que nos héros pensent que la Fée Noire a été éliminée et que aucune menace n'est à craindre, les préparatifs du mariage de Hook et Emma sont lancés ! Henry sera même le témoin de son futur beau-père... Comme annoncé précédemment lors du dernier trailer, l'épisode du mariage sera l'épisode musical qui avait été évoqué il y a quelques semaines ! Il faudra donc pousser la chansonnette la semaine prochaine en direct de ABC !