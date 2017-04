Cette semaine, on peut dire que l'épisode 18 "Where Bluebirds Fly", de Once Upon A Time saison 6 a été épique puisque Zelena a dû se sacrifier pour le bien de tous. La "Wicked Witch" n'est malheureusement plus à craindre autant qu'avant, ce qui ne l'empêchera certainement pas d'être toujours aussi redoutable même sans magie ! Alors que la Fée Noire cherche des alliés à Storybrooke, elle se retrouve désormais avec un coup de retard puisque nos héros ont su déjouer ses plans. Mais malheureusement, cela n'empêchera pas la "finale battle" d'avoir lieu, le combat entre la sauveuse et la Fée Noire est inévitable. Il pourrait d'ailleurs se dérouler assez rapidement... La bataille finale serait-elle prévue dans l'épisode 19 qui sera diffusé cette nuit aux États-Unis sur ABC ? En tout cas, le trailer pourrait le laisser comprendre...

Qui dit fin de saison qui arrive, dit aussi affrontement entre Emma et la mère de Rumple ! Un événement très redouté tant par nos héros que par les fans qui espèrent qu'il n'y aura pas de perte. Mais comme le dis Regina dans le trailer de "The Black Fairy", "dans une bataille tout le monde ne s'en sort pas", ce qui n'annonce rien de bon... Si Rumple est le fils de la fameuse menace, de quel côté sera-t-il ? Celui de sa mère ou celui d'Emma ? Maintenant que la Fée Bleue est prête à être réveillée, le plus lourd secret de la "Black Fairy" risque d'être dévoilé au grand jour... Mais pourquoi a-t-elle réellement abandonné son fils ? La réponse ce soir en direct de ABC ! Comme on vous l'annonçait il y a quelques semaines, un épisode musical était à venir et comme le dévoile le trailer, il aura lieu le 7 mai prochain ! Il se murmure que cela pourrait être un épisode très spécial pour le couple CaptainSwan...