La "finale battle" approche à grands pas à Storybrooke et nos héros commencent à s'y préparer. Si au début de la saison, on croyait que c'était Gidéon qu'Emma allait devoir affronter, c'était malheureusement bien trop facile. C'est bien la mère de Rumple, la Fée Noire, que la sauveuse va devoir affronter d'ici la fin de cette saison 6. Si un secret surprenant a été dévoilé dans "Awake", l'épisode 17 de Once Upon A Time, notamment qu'Emma aurait pu ne pas être la sauveuse si Blanche Neige et David l'avaient récupéré avant, on découvrait aussi que malheureusement, il n'y avait aucune solution afin d'éviter cette bataille... Emma devra affronter la Fée Noire mais elle ne sera pas seule ! Sa famille sera à ses côtés et heureusement ! Malheureusement, un autre personnage risque de ne plus être très "utile" dans cet affrontement...

Dans le trailer de "Where Bluebirds Fly", l'épisode 18 diffusé cette nuit sur ABC, on découvrait qu'un premier affrontement allait avoir lieu ! Non pas entre Emma et la Fée Noire mais bien entre Zelena et cette dernière. Si la soeur de Regina n'avait pas encore eu à faire à la nouvelle menace de cette saison, c'est désormais le cas puisqu'elle lui a rendu une petite visite de courtoisie. Un pacte est-il à venir ? Si la Fée Noire cherche des alliés à Storybrooke, elle a frappé à la mauvaise porte ! On ne menace pas la "Wicked Witch" ! Encore moins en tentant de s'attaquer à sa fille... En parallèle, l'enthousiasme a envahi Blanche Neige ! Alors que Hook a fait officiellement sa demande à Emma dans l'épisode précédent, cette dernière pense déjà à préparer le grand événement. Elle veut à tout prix que sa fille puisse vivre le plus beau jour de sa vie avant la grande bataille. Mais tout le monde ne semble pas de ce point de vue...

Le mariage Captain Swan, c'est pour bientôt !

Même si Regina a tenté d'empêcher Zelena d'aller affronter la Black Fairy, ça n'aura pas eu grand effet puisqu'elle a rejoint le point de rendez-vous que la mère de Rumple lui avait donné. Mais ce n'est pas pour accepter son pack qu'elle est venue mais bien pour tenter de la détruire... Un échec qui était prévisible et que la Black Fairy va rapidement retourner contre elle puisque tout ça n'était qu'une simple manipulation. Pourquoi ? Afin de transformer des cristaux magiques de magie blanche en magie noire grâce à la magie de Zelena... Un fait qui provoquera la colère de Regina qui demandera à Zelena de retourner au royaume d'Oz. Dans les préparations du mariage, quelque chose ne convient pas à David. Si ce dernier rêve à un mariage de princesse pour sa fille, ce n'est pas le cas de Blanche Neige qui en veut un rapidement, quitte à ce que ça ne soit pas parfait. Mais on dirait bien que le grand événement n'arrivera pas tout de suite... Il vaut mieux un mariage repoussé à cause de la grande bataille, qu'un mariage bâclé !

Un gros sacrifice pour Zelena...

Heureusement dans Once Upon A Time, à chaque moment de crise il y a une solution ! Si Zelena a transformé les cristaux de la Fée Noire en objets de magie noire, cela va pouvoir être changé. Mais à quel prix ? Grâce à un coeur qui a pour pouvoir d'aspirer la magie de quelqu'un, Zelena va non pas partir à Oz comme Regina lui avait demandé afin d'éviter plus de dégâts alors que la grande bataille approche, mais bien en sacrifiant sa magie... Zelena n'est donc plus la fameuse "Wicked Witch" que l'on connaît et ça, afin de déjouer les plans de fée maléfique. Un geste courageux de sa part qui la rend plus forte que jamais, même sans magie. Et grâce à ce geste, les cristaux magiques vont être à nouveau remplis de magie blanche mais ils vont aussi pouvoir sauver la Fée Bleue... Ce qui va aider pour les prochains épisodes et l'affrontement contre la Fée Noire puisque apparemment, elle connaîtrait son secret le plus sombre... Rendez-vous la semaine prochaine sur ABC pour un nouvel épisode de Once Upon A Time saison 6 !