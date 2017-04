La fin approche pour la saison 6 de Once Upon A Time et qui dit season finale dit aussi "finale battle" pour la sauveuse de Storybrooke. Mais si l'on en croit l'épisode 17, "Awake", diffusé cette nuit sur ABC, Emma ne se battra pas seule contre la Fée Noire puisqu'elle a enfin retrouvé son fiancé mais aussi ses deux parents et sans malédiction du sommeil ! Mais la bataille s'annonce rude et lourde pour Emma et sa destinée risque de ne pas être au mieux... Si la Fée Noire est arrivée en ville à la fin de l'épisode 16, elle n'a pas encore fait trop de dégâts mais ça ne saurait tarder. On se demande ce que Rumple finira par choisir... Sa mère ou sa famille ? En tout cas dans le prochain épisode, ce n'est pas Emma que la Fée Noire prend pour cible mais bien quelqu'un d'autre...

Amie ou ennemie ? Quand on est nouveau dans une ville, il faut des alliés mais pas facile de s'en faire lorsque l'on menace de détruire tout sur son passage... C'est à Zelena que la Fée Noire va s'attaquer dans le prochain épisode intitulé "Where Bluebirds Fly" si l'on en croit les images du premier trailer. Si cette dernière espère l'aide de la soeur de Regina, il semblerait que menacer l'enfant de celle-ci ne soit pas une très bonne idée. C'est bien donc une ennemie de plus que va se faire la "Black Fairy" et une première bataille semble être au rendez-vous la semaine prochaine en direct de ABC... Et si la fin de Once Upon A Time avait été annoncée ?