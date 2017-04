Si l'on croyait que le mal avait quitté Storybrooke avec le départ de l'Evil Queen il y a quelques épisodes, ce n'est malheureusement pas le cas ! Le pire reste à venir pour nos héros... Particulièrement avec l'arrivée de la Fée Noire dans l'épisode 16 "Mother's Little Helper" dont vous pouvez retrouver le récap. La fin de cette saison 6 approche à grands pas pour Once Upon A Time et on le sent bien avec cette nouvelle menace qui plane sur la sauveuse. Un combat est à venir pour le season finale et il risque d'être plus épique que jamais... Emma fera-t-elle face à la Fée Noire ? Possible ! À moins que sa famille n'arrive à la sauver de son destin... Toujours prêts à tout pour leur fille, Blanche Neige et David vont tout faire pour contourner cette fin dans "Awake" !

Si l'on en croit la bande annonce de cet épisode 17, un premier face à face est à venir entre la Fée Noire et la Sauveuse ! Ce qui ne présage rien de bon puisque si l'on en croit les images, David et Blanche Neige vont devoir réécrire leur histoire ainsi que celle d'Emma. Emma ne sera donc plus jamais la sauveuse de Storybrooke ? Est-ce la seule solution afin qu'elle ne meurt pas ? Tant de questions sans réponses après ce trailer qui donne déjà envie d'être à la semaine prochaine pour en découvrir plus... Et Hook, réussira-t-il à regagner Storybrooke et se libérer des enfants perdus ? Rendez-vous la semaine prochaine sur ABC pour le savoir ! Et si la fin de Once Upon A Time avait été annoncée ?