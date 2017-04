La semaine dernière dans l'épisode 16, "Mother's Little Helper", de Once Upon A Time saison 6, la Fée Noire débarquait à Storybrooke ! Ce que l'on redoutait le plus est arrivé, la mère de Rumple est arrivée en ville par le biais de Gidéon et les dégâts sont à venir. Si on détestait l'Evil Queen, elle ressemble désormais à un petit agneau à côté de cette fée maléfique... Toujours coincé dans un monde parallèle, on espère que Hook finira par retrouver Emma afin d'avoir Captain Swan enfin réunis pour de bon ! Malheureusement pour lui, si l'on en croit les premières images de l'épisode diffusé cette nuit sur ABC, sa quête afin de retourner auprès de la sauveuse est loin d'être terminée avec une possible nouvelle ennemie sur Neverland... Alors, amie ou ennemie Lily la Tigresse ? Peut-être pas si méchante qu'il n'y paraît...

Dans la bande-annonce de "Awake", on découvrait des images nous dévoilant que le destin d'Emma aurait pu être différent. Si l'on s'imaginait que le couple Charming allait faire un saut dans le temps pour sauver leur fille, c'est tout autre chose qui a été dévoilé. Regina pourrait bien avoir la solution pour briser cette malédiction du sommeil qui pèse sur Blanche Neige et David mais rien n'est moins sûr que cela fonctionne. En parallèle de la vie réelle à Storybrooke, un bond dans le temps se fait afin de retourner à l'époque de la malédiction de Regina. On découvre alors que le couple Charming s'est réveillé bien avant qu'Emma ne débarque à Storybrooke... Et bien entendu, leur objectif premier était de retrouver leur fille quoi qu'il en soit ! En parallèle, la solution miracle de Regina ne fonctionne malheureusement pas et va au contraire, aggraver la situation. Au lieu de briser la malédiction, Blanche et David seront tous les deux endormis à la fin de la journée et peut-être pour toujours. Il semblerait donc qu'Emma va devoir mener sa bataille contre la Fée Noire sans Hook mais aussi sans ses parents...

Un choix difficile pour le couple Charming !

Heureusement, rien n'est jamais perdu dans Once Upon A Time ! Dans le petit retour dans le temps, David découvre que ce qui l'a fait se réveiller et redonner ses souvenirs est une fleur contenant de la poudre magique qui, lorsque le mal est présent, pousse afin de réunir ceux qui s'aiment vraiment. Cela sera donc la solution afin de retrouver la petite Emma ! Malheureusement, Regina va rapidement s'apercevoir que Blanche est désormais "éveillée", ce qui va mettre en péril son plan pour retrouver sa fille. En parallèle, si l'on pensait que Lily la Tigresse allait être une ennemie pour Hook, ce n'est finalement pas le cas ! Cette dernière donne pour mission à ce dernier de remettre à la sauveuse une arme qui pourra l'aider à vaincre la Fée Noire. Si la fameuse fleur a pu aider Blanche et David, elle le peut aussi dans le temps réel ! Alors que Emma et sa mère avaient trouvé cette fameuse fleur magique, premier face à face entre la sauveuse et la Fée Noire ! Qui bien entendu, a détruit les quelques fleurs magiques présentes... Ou presque. Une a survécu et elle va être bien utile...

Une belle demande en mariage pour Captain Swan !

Nouvel objectif pour Hook, retourner auprès d'Emma afin de lui donner la fameuse arme de Lily la Tigresse mais avec les enfants perdus autour, difficile. Il va donc finir par décrocher son ombre qui elle, remettra l'arme à Emma. Entre le présent et le passé, un secret auquel on ne s'attendait pas est dévoilé. On découvre dans le passé que Blanche Neige et David auraient pu retrouver Emma alors qu'elle était encore qu'une enfant mais qu'à défaut, ils auraient condamné les habitants de Storybrooke à vivre la malédiction sans qu'elle ne puisse être brisée et Emma ne serait jamais devenue la sauveuse. C'est ainsi que le couple Charming décidera de prendre une potion qui les fera retourner dans leurs personnages liés à la malédiction... Un secret qu'Emma découvrira un peu plus tard dans l'épisode. Ses parents ont donc sacrifié leur bonheur pour la ville et au risque de voir la destinée de leur fille se terminer de façon tragique. Et alors qu'ils pourraient briser leur malédiction du sommeil, Blanche Neige décide de sacrifier la poudre de la fameuse fleur magique afin de pouvoir retrouver Hook. Ce qui va être possible et donner lieu à un événement qui va ravir de nombreux fans... Une demande en mariage Captain Swan comme il se doit ! Et pour finir l'épisode en beauté, la ville entière va se sacrifier pour Blanche Neige et David en partageant la malédiction du sommeil, ce qui va briser cette dernière... Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 18 de Once Upon A Time saison 6 sur ABC !