Alors que la saison 6 de Once Upon A Time a repris il y a quelques semaines, l'avenir des héros de Storybrooke n'est pas de tout repos... Alors que l'on croyait le couple Captain Swan plus fort que jamais, la bande annonce de l'épisode 15 "A Wondrous Place" nous annonçait que le couple n'allait pas se retrouver avant un moment... Au grand désespoir des fans du ship. Dans l'épisode 16 intitulé "Mother's Little HelperHelper" et diffusé cette nuit sur ABC, les diverses intrigues reprennent le dessus ! Entre l'histoire de Gidéon, les mésaventures de Hook afin de retrouver Emma et un nouveau problème qui risque de compliquer les choses concernant Henry, il fallait s'accrocher ! Élevé par la Fée Noire, on ne sait pas vraiment ce que cache Gidéon. Est-il gentil ? Est-il mauvais ? Souhaite-t-il se racheter ? C'est en tout cas ce que pensent Rumple et Belle tandis que pour la sauveuse, l'espoir d'une rédemption n'est pas là et elle va avoir raison...

On sait plus quoi penser de Gidéon !

Face à sa dite "mère", Gidéon va avoir besoin d'Emma afin de la vaincre et son moyen de pression n'est tout autre que Hook qu'il a envoyé dans un autre univers. Malheureusement pour Emma, si elle veut récupérer son précieux pirate, elle va devoir collaborer avec ce dernier... Peut-être n'est-il pas si méchant que cela ? Tout le monde a le droit à une seconde chance après tout ! Si un pacte finit par être scellé entre Gidéon et Emma, elle va rapidement le regretter... Alors qu'Emma pense libérer Hook à l'aide de Gidéon, c'est finalement une araignée géante qui va s'attaquer à eux ! Un monstre pas si innocent que ça puisque c'est Gidéon qui l'a amené ici dans le but de tuer Emma... On découvre alors réellement le vrai visage du fils de Belle et Rumple ! Malheureusement pour lui, son plan ne va pas marcher jusqu'au bout puisque Rumple libérera Emma ce qui refermera le portail qu'il tentait d'ouvrir afin de faire venir la Fée Noire. Emma avait raison, ne pas faire confiance à Gidéon !

Mais que va-t-il arriver à Henry ?

En parallèle de son pacte avec Emma, on découvre alors quelques éléments du passé de Gidéon comme son arrivée dans l'antre de la Fée Noire, mais aussi lorsqu'il perd l'un de ses amis et lorsqu'il finit par le retrouver et tente de l'aider à détruire sa "mère" avant que celui-ci ne finisse par être tué par cette dernière. En parallèle de l'histoire de Gidéon qui prend de plus en plus de sens, Henry et Regina se retrouvent face à un nouveau problème. Alors que le fils de l'ancienne Reine tente de l'aider à la préparation d'un sort, ce dernier est pris d'une transe et se met à écrire ainsi que dessiner des choses étranges. Henry est-il sous l'influence de quelque chose ou est-ce ses pouvoirs d'auteurs qui prennent le dessus ? C'est grâce à l'ancien auteur après une bonne négociation de Regina qu'ils découvriront que les pouvoirs d'auteur d'Henry le submergent et que cela risque d'empirer avec le temps, mais ce n'est pas tout. La fin du livre est à venir et elle risque de ne pas être très bonne... Encore moins avec l'arrivée de la Fée Noire à la fin de l'épisode qui a tout de même réussi à passer le portail ! Si rien n'a été annoncé pour le moment quant à une saison 7 de Once Upon A Time, il y a de quoi se poser des questions désormais...