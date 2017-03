Once Upon A Time saison 6 : Episode 15, la bande annonce de A  Wonderous Place 

Alors que l'épisode 14 nous laissait entrevoir un peu de bonheur pour Hook et Emma, le couple a pourtant fini par exploser. En voulant brûler ses souvenirs (et donc, celui de la mort du père de Charming), Killian a -malgré lui- révélé la vérité à Emma. Se sentant mise à l'écart, Emma lui a rendu sa bague. De son côté, Regina a enfin obtenu son happy end et clairement ce n'était pas gagné. La semaine prochaine, nous retrouverons un Hook désespéré de revoir Emma et une sauveuse prête à tourner la page.

Pris au piège par Gideon, Hook sera donc bloqué dans son vaisseau. Le but ici est d'affaiblir Emma qui, clairement, n'est déjà pas au meilleur de sa forme. En même temps, après l'épreuve traversée avec Killian, on la comprend. Hook parviendra t-il a s'en sortir ? Finira t-il par passer au dessus de sa propre culpabilité ? On l'espère. Réponse la semaine prochaine sur ABC !