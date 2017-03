Once Upon A Time saison 6 : Episode 14, la bande annonce de Page 23

Dans l'épisode 14 intitulé III-Boding Patters, Hook faisait enfin sa demande à Emma (disons plutôt qu'elle l'y a aidé). Killian doit encore trouver le courage d'avouer à sa jeune fiancé qu'il est à l'origine de la mort de son grand père mais pour l'heure, ce n'est pas lui qui nous inquiète. Dans Page 23, L'Evil Queen se mesurera à Regina et une chose est sûre, le combat sera difficile et acharné.

"Elle fera du mal à tous ceux qui comptent pour moi. Chacun de vous", explique Regina. A la recherche de Snow, L'Evil Queen ne reculera devant rien et ira même jusqu'à attester que leur combat prendra fin (sous entendu, ce sera le dernier). Dans la bande annonce, Regina est en mauvaise posture mais la connaissant, elle devrait pouvoir retourner la situation à son avantage. Les réponses, nous les aurons la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Once Upon a Time.