C'est la fin d'une ère pour Once Upon A Time ! Dimanche soir, le season finale de la saison 6 a été diffusé et Emma a mené sa toute dernière bataille. Si on pensait qu'un malheur allait arriver à la sauveuse, c'est pourtant bien une "happy ending" qu'elle a eu après avoir survécu à sa "finale battle" et à la malédiction de la Fée Noire. Dans ce tout dernier épisode, la fin parfaite n'était pas simplement pour Emma ! Ils trouvent tous le bonheur que ce soit Blanche Neige et David, Hook, Henry, Regina et même Belle et Gold. Cette fin aurait été parfaite pour une fin de série mais ABC en a décidé autrement ! Once Upon A Time a bien été renouvelée pour une septième saison ! Mais malheureusement, cette dernière se fera sans une grosse partie du cast original de la série... Si on savait depuis plusieurs mois déjà qu'il était peu probable que Josh Dallas (David) et Ginnifer Goodwin (Blanche Neige) continuent l'aventure, ils ont bien confirmé leur départ il y a quelques jours mais ils ne sont pas les seuls. Il faudra aussi dire adieu à Emma, Henry, Belle et Zelena...

Si on pensait que la fin de Once Upon A Time avait été annoncée, c'est plutôt la fin de certains personnages ! En plus de Joshua Dallas et Ginnifer Goodwin, c'est Jennifer Morrison (Emma) qui a elle aussi dévoilé son envie d'avancer vers d'autres projets. Rebecca Mader et Emilie de Ravin ne seront elles aussi pas présentes dans la saison 7, mais pour elle, il semblerait que cela soit un choix des showrunners par rapport à la nouvelle histoire à venir... L'interprète d'Henry, Jared S. Gilmore, ne sera pas non plus présent puisque dans la saison 7, on découvrira son personnage bien plus âgé. Il semblerait que seulement Hook, Regina et Rumple seront de la partie et encore, sous une tout autre identité si l'on en croit la présidente de ABC : "Hook, l'Evil Queen et Rumplestiltskin reviennent mais avec de nouvelles identités dans une nouvelle ville, face à une nouvelle malédiction". Quelques petits détails ont même commencé à être dévoilés dans un petit synopsis de cette saison 7 qui ressemble à un reboot : "Après six saisons, les habitants de la forêt enchantée font face à leur plus grand défi. Evil Queen, Hook et Rumplestiltskin s'unissent à Henry Mills et sa fille Lucy dans une quête épique pour ramener de nouveau l'espoir dans leur monde et le nôtre. En chemin, de nouveaux personnages des contes de fées et d'anciens recherchent le véritable amour, trouvent l'aventure et se lancent dans la lutte du bien contre le mal, car les contes classiques sont de nouveau remaniés". De plus, Once Upon A Time ne sera plus diffusé le dimanche soir mais le vendredi soir désormais. Si cette saison 7 résonne comme un nouveau départ pour la série, on se demande tout de même comment elle va survivre sans les personnages qui ont fait son succès...