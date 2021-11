On sait qui diffusera la suite de Sex and The City en France !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison dès le 9 décembre prochain sur HBO Max, la plateforme de la chaîne. Pour l'occasion, comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure.

Dans une bande-annonce dévoilée il y a quelques jours, on a enfin pu découvrir les premières images officielles de ce reboot très attendu et intitulé And Just Like That. Un programme qui se divisera en dix épisodes diffusés au rythme de un par semaine. D'ailleurs, la plateforme Salto, qui avait déjà réussi à diffuser les retrouvailles du casting de Friends en France, sera également le diffuseur officiel du reboot de la série culte dans l'hexagone. Ainsi, les abonnés pourront découvrir, à partir du 10 décembre prochain, soit dans les 24 heures après sa diffusions aux Etats-Unis, le premier épisode du programme. Une diffusion que l'on appelle US+24 et qui devrait permettre aux fans de la première heure de profiter très rapidement de leurs icones. On est bien loin des mois (voire des années) de décalage que l'on devait supporter au début des années 2000 lors du lancement de Sex and the City.