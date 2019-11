On sait ce qui est le plus calorique au Mcdo... et vous allez être surpris !

Cheeseburgers, Menu Maxi best of, Grande Frite... le choix ne manque pas chez McDonald's ! Mais si vous faites attention à votre ligne, peut-être que faire un choix relève pour vous du défi... bonne nouvelle, une étude canadienne vient de révéler ce qui était le plus calorique sur le menu. Et, vous allez être surpris !

Qu'est-ce qui est le plus calorique au Mcdo ?

Tenez-vous bien, c'est la Salade César qui serait la plus calorique ! Pire, elle serait plus calorique que le BigMac. Comptez environ 730 calories contre 680 pour un ce burger... pourquoi ? Tout simplement à cause de sa sauce ! Petit conseil, si vous voulez tenter de manger équilibré chez Mc Donald’s, prenez un petit hamburger avec une salade (simple) en accompagnement.