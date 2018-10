Elite, Les nouvelles aventures de Sabrina... On regarde quoi sur Netflix au mois d'octobre ?

Tous les mois, c'est le même entrain : on attend comme Noël les sorties Netflix. On vous l'accorde, aucune série ne nous rendra jamais plus heureux que La Casa de Papel et d'ailleurs, il faudra attrendre 2019 pour retrouver la saison 3 sur la plate-forme. En attendant, on prend notre mal en patience. Le mois dernier, on a notamment eu droit à l'arrivée de la quatrième saison de The 100, on a pu voir Sierra Burgess is a Looser et surtout, on a pu découvrir Maniac, nouvelle série avec Emma Stone. Mais alors, que réserve le mois d'octobre ?

Côté séries, il y aura de quoi faire. D'abord, sachez que la septième et dernière saison de Pretty Little Liars est d'ores et déjà disponible. Dès le 5 octobre, les fans de La Casa de Papel pourront se consoler avec Elite, la série qui rassemble de nombreux acteurs vus dans la série à succès. Toutes les semaines, notez qu'il y aura un épisode inédit de la saison 7 d'Arrow (et ce, à compter du 16 octobre) et pour finir, le 26 octobre (pile pour Halloween, donc), Les Nouvelles Aventures de Sabrina sera disponible.

Ajoutez à cela Making a Murderer ou encore Hip Hop Evolution et vous obtenez un évantail de programmes à ne pas manquer ! Et ça, ça donne envie de se mettre au Nesting. Clairement.