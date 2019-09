On en rêvait, un collège l'a fait : il y a une promo Harry Potter cette année à Strasbourg !

Cette année, les lycéens vont faire face à quelques changements avec la disparitions des filières générales. On vous l'accorde, certains pourraient en ressortir confus. Mais ça, c'était sans compter sur le collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg ! L'établissement a posté sur sa page Facebook une nouvelle qui devrait ravir les élèves fans de la saga : "Suite à la disparition des filières ES et S, les classes de première avaient besoin d’une nouvelle appellation", peut-on lire dans le communiqué. « C’est désormais chose faite grâce aux propositions des élèves qui ont choisi le thème de Harry Potter pour leur promotion. Bienvenue à la promo Poudlard ! »

« Beauxbâtons ; Durmstrang ; Gryffondor ; Pouffesouffle ; Serdaigle ; Serpentard ou encore Illvermorny »... voilà donc ce qui attendait les élèves à la rentrée. Evidemment, les internautes se sont emballés sur la toile : entre ceux qui voudraient repasser le bac et ceux qui se verraient déjà Serpentard, les commentaires fusent ! En attendant, c'est une idée de génie. Et nous, on ne serait pas contre repartir faire un tour dans le monde magique d'Harry Potter.

Et tiens, dans quelle maison seriez-vous envoyés justement ?