On connaît la date de diffusion de la deuxième partie de Lupin !

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, la 2ème série la plus regardée de tous les temps sur Netflix derrière The Witcher (76 millions).

Cette fois-ci, on a fait un peu plus précis que “prochainement”. pic.twitter.com/u6zeNz0axW — Netflix France (@NetflixFR) January 28, 2021

Alors qu'une deuxième partie, elle-aussi composée de cinq épisodes, avait également été annoncée dès la fin de la première saison, il semblerait que la plateforme de vidéos à la demande se soit enfin décidée à dévoiler la date de sortie de la partie 2... Roulement de tambour, il faudra patienter jusqu'à cet été pour retrouver notre personnage de Lupin sur Netflix. Quelques mois d'attente qui vont nous semblaient bien longs...