On connaît (enfin) la date de diffusion de la saison 3 de Sex Education !

Il y a quelques mois, en raison de la crise du coronavirus, le tournage de la troisième saison de Sex Education avait été forcé de s'arrêter au Royaume-Uni. Un véritable crève-cœur pour les amateurs du programme qui auront dû patienter beaucoup plus longtemps que prévu avant de découvrir la suite des aventures d'Otis, Eric, Maeve ou encore Adam. Alors qua la crise sanitaire paraît désormais derrière nous, Netflix vient d'annoncer le grand retour de l'une de ses séries phares le 17 septembre prochain. En effet, comme le confirme un tweet dévoilé sur le compte officiel de la plateforme américaine, la saison 3 devrait débarquer, dans son intégralité, dès la rentrée prochaine.

Un soulagement qui s'accompagne également de plusieurs clichés dévoilés en exclusivité. On y aperçoit ainsi les personnages principaux, pour la plupart vêtus de leurs uniformes scolaires, à divers moments de l'intrigue. Des informations qui demeurent pour l'instant assez floues mais qui promettent d'ores et déjà une troisième partie riche en émotions. C'est d'ailleurs ce qu'avait confié Asa Butterfield, qui interprète Otis Milburn, lors d'une récente interview. "Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas prêts pour la saison 3, croyez-moi", avait alors balancé le jeune acteur qui interprète un adolescent perturbé par sa sexualité. Des propos qui avaient aussitôt affolé sa communauté, et nous avec !