On a un secret sur les Beatles et... vous n'allez pas en revenir !

Il y a quelques semaines, les Beatles célébraient les 5O ans de Abbey Road avec une réédition de l'album culte (on vous conseille vivement de voir le clip de Here Comes The Sun, d'ailleurs). Et aujourd'hui, le Virgin Tonic a quelques secrets à nous apprendre concernant LE groupe qui a changé l'histoire de la musique à jamais. Tenez-vous bien, aucun des membres ne savait lire... des notes de musique !

Les quatre garçons dans le vent pouvaient jouer de la guitare, du piano et écrire leurs propres paroles mais ils n’ont jamais appris à lire la musique. Ils faisaient tout à l’oreille ! Paul McCartney est le seul des Beatles qui a essayé plus tard d’apprendre à lire la musique. Il a essayé de prendre des cours de piano, mais il n’a pas eu le temps et la patience... alors si jamais vous pensez à une éventuelle carrière musicale, ne lâchez pas !