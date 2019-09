On a trouvé LE job de rêve : testez des suites d'hôtel pendant un an !

Si jamais vous êtes en couple, si vous vivez à Lyon et qu'en plus, vous vous sentez à l'étroit dans votre 20 mètre carrés, alors n'en dites pas plus : le groupe hôtelier Mihotel recherche un couple qui, pendant un an, testerait des suites d'hôtel. Si vous ne connaissez pas encore l'enseigne, sachez que Mihotel est une petite révolution à Lyon. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe propose une nouvelle façon de voyager : "pas de réception, des Suites design, une appli pour tout gérer à distance de la réservation jusqu'à la livraison du petit-déj", explique Le Bonbon.

Pour l'heure, près de 26 suites sont déjà mises à disposition des clients à Lyon. Et ce n'est pas tout, on attend d'autres suites ailleurs. Pour l'heure, MiHotel cherche à tester son offre et pour ça, le groupe a besoin d'un couple de lyonnais prêt à tester ses suites pendant un an. Avouez, il y a pire comme traitement...! Pour avoir une chance de décrocher le job, il faut tout de même remplir quelques critères : "Etre majeur(es), être amoureux(ses), être sensible au design et à la technologie et s'engager à rédiger un billet sur l’expérience vécue à chaque fin de séjour. Vous aurez accès à la totalité des Suites agrémentées de surprises maison", précise le média.

Verdict le 24 décembre !