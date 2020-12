On a la date de diffusion de l'épisode spécial de Fais pas ci, fais pas ça !

Il y a quelques mois, on vous annonçait avec plaisir les retrouvailles du casting iconique de Fais pas ci, fais pas ça lors d'un épisode spécial durant les fêtes de fin d'année ! Devenue l'un des programmes phares de la deuxième chaîne depuis son lancement en 2007 et ce, jusqu'à son ultime épisode en 2017, la série aux neuf saisons suivait le quotidien de deux familles voisines et totalement opposées. Une idée de Anne Giafferi et Thierry Bizot qui aura séduit des millions de téléspectateurs chaque semaine ! Après des mois de tournage compliqués (notamment en raison de la crise sanitaire), la série fera donc son grand retour sur nos écrans le 18 décembre prochain. Voici d'ores et déjà la bande-annonce.

Trois ans après l'arrêt définitif de la série, les comptes officiels de Fais pas ci, fais pas ça auront repris du service ces dernières semaines (voir vidéo ci-dessus). Si on ne connaît pas exactement les détails de ce retour, il semblerait que l'épisode d'1h40, intitulé "Y aura-t-il Noël à Noël ?", se focalise sur l'histoire des Lepic qui préfèrent fêter Noël à Las Vegas pour assister au concert de Céline Dion tandis que les Bouley souhaitent célébrer de manière sobre, altruiste et écolo (comme d'habitude) leurs fêtes de fin d'année. Autant vous dire que l'on peut s'attendre aisément à des rires et des péripéties à foison...

Côté casting, la société de production Elephant Story ne nous déçoit pas ! En effet, tout le monde devrait faire partie de cette nouvelle aventure. De Guillaume de Tonquédec, Valérie Bonneton, Bruno Salomone, Isabelle Gelinas à Yannis Lespert, Tiphaine Haas, Cannelle Carré-Cassaigne, Lucas Lepic, Alexandra Gentil, Lilian Dugois, Juliane Lepoureau en passant par les incroyables Isabelle Nanty et Cécile Rebboah, ils ont TOUS accepté de revenir interpréter leur rôle iconique ! ON A HÂTE !