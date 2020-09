OMG, What's Happening, Ava Max annonce un nouveau single !

Elle revient ! Celle qui a explosé tous les records avec Sweet But Psycho l'an passé continue son ascension. Alors que son premier album se fait attendre, la jeune artiste prépare la sortie d'un tout nouveau single : après Kings & Queens, Who's Laughing Now, Torn, Salt et So Am I, Ava Max annonce la sortie d'un nouveau single : OMG, What's Happening. Patience, plus que quelques heures avant de pouvoir le découvrir !

Digne héritière de pop star telles que Katy Perry ou encore Lady Gaga, Ava Max prouve chaque fois un peu plus qu'elle n'est pas la chanteuse d'un seul hit. La bonne nouvelle, c'est que son premier album (attendu pour le 18 septembre prochain) saura le prouver.