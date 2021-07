Omar Sy (Assane) donne des détails inédits sur la troisième partie de Lupin

En janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Propulsé grâce à la prestation parfaite d'Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transporte dans une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet a immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, l'une des séries les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Un succès qui s'est réitérer il y a quelques semaines avec la deuxième partie du programme.

Si, pour le moment, aucune information n'a été révélée quant à la diffusion de la suite des aventures d'Assane, Omar Sy, qui interprète son rôle, a tenu à dévoiler quelques indices lors d'une récente interview pour Entertainment Weekly. En effet, l'acteur français a confié que de nouveaux personnages devraient faire leur entrée dans l'intrigue. Ces derniers devraient aider Assane dans sa cavale et ses missions. "Quand vous lisez les livres, Lupin a beaucoup de complices. Mais [dans la série] il n'y a que Benjamin. Sauf qu'Assane a besoin de gens, donc il va les embaucher. Je pense que ça va être plus intéressant et peut-être qu'un jour on aura un gros casting avec beaucoup de gens. Parce que le truc, c'est que même s'il est le mastermind, le cerveau, il ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin de gens. C'est aussi l'une de ses compétences : être capable d'attirer les gens et de les emmener avec lui. C'est vraiment cool de jouer avec ça. Je pense que c'est un chouette aspect de Lupin" confie l'acteur au média américain.