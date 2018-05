Olympique de Marseille VS Atlético de Madrid : Que faire si vous ne regardez pas le match ?

On regarde un peu l’actualité du moment et qu’est-ce qu’on voit ? On voit le nouveau clip de Cœur de Pirate, ok, on voit les nouvelles confessions d’Ed Sheeran, bon pas mal, on voit le teaser du biopic sur Queen, allez pourquoi pas, mais ce soir, c’est foot ! Vous en avez sûrement entendu parler, même si vous vous foutez du ballon rond, ça arrive personne n’est parfait ! Ce soir, une équipe française se retrouve en finale d’une compétition européenne et cette équipe, c’est l’Olympique de Marseille ! Le club, à jamais les premiers n’est-ce pas, affronte l’équipe espagnole de l’Atlético de Madrid en finale de l’Europa League ! Toute la France est derrière l’OM, toute ? Non, un village peuplé d’irréductibles gaulois a décidé de ne pas regarder le match. Alors voilà, si vous ne souhaitez pas regarder le match, on vous dit quoi faire et regarder ce soir à la place !

L’émission culte présentée par Alain Chabat est de retour sur TMC depuis quelques semaines, c’est drôle, Alain Chabat est le meilleur, allez on regarde Burger Quiz !

Parce que une soirée sans Camille Combal, c’est une soirée normale mais en moins bien. Et comme à cette heure-ci ce sera le best of, vous allez vous régaler !

Parce que c’est sur TFX, et que la chaîne a besoin de vous pour atteindre les 79 téléspectateurs.

Rendez-vous à 20H30 au Jardin Public à Cognac pour un spectacle à partir de 10 ans sous le chapiteau. Réservation obligatoire, on précise.

En VHS, la vanne est faite.