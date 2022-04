Olivia Rodrigo et Foo Fighters triomphent au Grammys 2022... le palmarès complet

Pandémie oblige, la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards (qui se déroule habituellement en début d'année) a pris place la nuit dernières aux Etats Unis. Côté nommés, l'ont retrouvait notamment Billie Eilish, Taylor Swift, Silk Sonic ou encore Olivia Rodrigo et les Foo Fighters. Et justement, la jeune artiste a fait impression en gagnant quelques trophées.

Enregistrement de l'année - Silk Sonic, Leave the door open

Album de l'année - Jon Batiste, We Are

Chanson de l'année - Silk Sonic, Leave The Door Open

Meilleur(e) Nouvel(le) Artiste - Olivia Rodrigo

Meilleure performance pop solo - Olivia Rodrigo, Drivers License

Meilleur Performance en Duo/Groupe (pop) : Doja Cat Featuring SZA, Kiss Me More

Meilleur album pop traditionnel - Tony Bennett & Lady Gaga, Love For Sale

Meilleur album pop - Olivia Rodrigo, Sour

Meilleure performance rock - Foo Fighters, Making A Fire

Meilleur chanson rock - Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear, Waiting On A War (Foo Fighters)

Meilleur album rock - Foo Fighters, Medicine At Midnight

Sacrée Meilleure Nouvelle Artiste, Olivia Rodrigo est ainsi repartie avec quelques récompenses : notamment celle du meilleur album pop. Et ce n'est pas tout ! Silk Sonic (formé par Bruno Mars et Anderson Paak) s'est aussi imposé avec Leave The Door Open - qui, on le rappelle, avait notamment été performée pour la première fois sur la scène des Grammy Awards pas plus tard que l'année passée.

Enfin, les catégories rock ont été dominée par les Foo Fighters, récompensés notamment pour l'album Medicine at Midnight. Le groupe, endeuillé par la mort tragique et prématurée de Taylor Hawkins, avait fait le choix de ne pas apparaître à la cérémonie.

Retrouvez le palmarès complet ICI