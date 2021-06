Olivia Rodrigo : Sour Prom, le concert façon Bal de Promo est dispo (VIDEO)

Sortez vos plus belles robes, Olivia Rodrigo vous emmène au bal. L'artiste (dont le premier album Sour est un véritable carton) compte bien prolonger l'expérience le plus longtemps possible : toujours privée de scène en raison de la pandémie qui sévit encore dans le monde, l'interprète de Good 4U nous a offert un live virtuel : au programme, un concert qui nous ramène tout droit au bal du lycée. Si vous l'avez manqué, c'est à revoir sans plus attendre.

"Lexpérience ultime"

Le communiqué de presse annonçait une "expérience ultime" et force est de constater qu'Olivia Rodrigo n'a pas déçu : avant de lancer le live, l'artiste a pris le temps de répondre aux questions des fans - une façon de se rapprocher virtuellement de ceux qui la soutiennent depuis le début.

Porté par des singles efficaces tels que Deja-Vu, Good 4U ou encore l'excellent Drivers License, Sour s'est vite imposé dans les classements : pour le média NME, cet opus est "un chef-d'œuvre presque complet, à la fois confiant, cool et incroyablement réel". Rien que ça.