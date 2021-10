Olivia Rodrigo répond aux critiques : "Rien en musique n'est nouveau"

En début d'année, le monde entier découvrait (vraiment) Olivia Rodrigo ; grâce au single Drivers License, celle qui a fait ses débuts au sein de High School Musical s'est fait une place de choix dans le paysage musical mondial : Olivia Rodrigo a conqui le monde, laissant même penser qu'elle pourrait être la "prochaine Taylor Swift". Au mois de mai dernier, l'artiste nous offrait son premier album : intitulé Sour, ce dernier se compose de morceaux efficaces tels que Traitor, Brutal ou encore l'excellent Good 4 U.

Tout roule pour Olivia Rodrigo, donc. Sauf... qu'il y a une ombre au tableau : pour beaucoup, l'interprète de Déjà Vu n'aurait rien inventé : certains artistes (dont Taylor Swift et Paramore) ont ainsi été crédités en tant qu'auteur de son premier opus... l'on reconnait Misery Business en Good 4 U, de la même façon que Cruel Summer (signé Swift) se retrouve légèrement dans Déjà Vu...

"Je pense qu'il est décevant de voir des gens prendre des choses hors contexte et discréditer le travail d'une jeune femme", a ainsi expliqué l'artiste lors d'une interview accordée à Teen Vogue. "Toutes les musiques s'inspirent les unes des autres. Évidemment, j'écris tous mes textes à partir de mon cœur et de ma vie d'abord. J'ai eu l'idée des paroles et de la mélodie de 'good 4 u' un matin sous la douche." Pour Olivia Rodrigo, s'inspirer de la musique existante n'est pas une mauvaise chose : "Chaque artiste s'inspire des artistes qui l'ont précédé", a-t-elle ainsi déclaré. "C'est une sorte de processus de partage amusant et magnifique. Rien dans la musique n'est jamais nouveau. Il y a quatre accords dans chaque chanson. C'est ça qui est amusant : essayer de se l'approprier."

Sour est toujours disponible.