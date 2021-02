Olivia Rodrigo prépare son premier album

C'est probablement LE plus gros carton de ce début d'année : Olivia Rodrigo, 17 ans à peine, a conquis le monde avec son premier single, Drivers License. Celle qui s'est fait connaître via son apparition dans le reboot d'High School Musical a livré un morceau poignant qui nous plonge tout droit dans la douleur d'une rupture. Avec près de 582 millions de streams et 107 millions de vues pour le clip, la jeune artiste n'a pas tardé à se classer numéro un aux Etats-Unis.

« J'ai écrit cette chanson il y a six mois, j'ai fait tout mon possible et elle a trouvé sa place dans l'univers. Ce que les autres disent ou pensent est complètement hors de mon contrôle. J'aime cette chanson et c'est tout ce que je peux faire », a t-elle confié au magazine Nylon.

Maintenant, le monde entier attend son premier album avec impatience. Et bonne nouvelle, elle travaille actuellement dessus. Pour l'heure, il est encore impossible de dire si un EP verra le jour avant un opus. Mais que les fans de la jeune artiste se rassurent, Olivia Rodrigo a déjà huit chansons qui, visiblement, lui correspondent : "J'aimerais que mon album soit super versatile. Mon rêve est qu'il soit à l'intersection entre la pop mainstream, la musique folk et du rock alternatif. J'adore l'écriture et le lyrisme de la folk. J'adore la tonalité du rock alternatif. De toute évidence, je suis obsédée par la pop et les popstars. Alors je vais essayer de prendre toutes ces influences et inspirations pour en faire quelque chose que j'aime", explique t-elle.

2021 s'annonce radieuse pour Olivia Rodrigo qui compte bien nous offrir de nouveaux morceaux au cours des prochains mois.