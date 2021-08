Olivia Rodrigo nous transporte dans les années 2000 avec le clip de Brutal (VIDEO)

Elle est à peine âgée de 18 ans et peut déjà se vanter d'avoir une belle carrière derrière elle ! Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler son album Sour, Olivia Rodrigo est sur toutes les lèvres depuis la sortie, il y a quelques mois, de sa chanson Drivers Licence. Avec des titres comme Déjà vu ou Good 4 U, la jeune chanteuse enchaîne les succès. Des morceaux devenus de véritables hymnes pour la nouvelle génération et qui ont indéniablement propulsé la star au rang de nouvelle icône pop. Ses titres sont d'ailleurs très populaires sur Tik Tok, nouveau lieu de prédilection des adolescents. Alors qu'elle continue de surfer sur le succès de son dernier opus, qui cumule plus de 8,5 milliards de streams, cette dernière a décidé de miser sur le single Brutal, dont le clip vient d'être dévoilé sur toutes les plateformes concernées.

Morceau d'ouverture de Sour, le titre Brutal a donc bénéficié d'une mise en images originale. Pour ce son punk-rock, Olivia Rodrigo nous transporte dans les années 2000, où elle affirme que les rêves de la jeunesse sont trompeurs. "And I'm so sick of seventeen / Where's my fucking teenage dream? / If someone tells me one more time / "Enjoy your youth," I'm gonna cry" chante t-elle à l'arrière d'une voiture, dans une salle de cours, en plein live sur les réseaux sociaux ou encore au beau milieu d'un cours de danse. Un projet rafraîchissant et moderne, à l'image du style très tendance de la jeune femme qui n'hésite pas à aborder des sujets chers au cœur de la nouvelle génération. Déjà visionnée plus 7 millions de fois à l'heure où nous écrivons cet article, ce clip devrait sans problème déchaîner les foules. Et un succès de plus pour Olivia, un !