Olivia Rodrigo : Good 4 U bat un nouveau record

En début d'année, le monde s'accordait à dire qu'Olivia Rodrigo était l'artiste à suivre en 2021 : après le succès fulgurant de son premier single (intitulé Drivers License), la jeune artiste s'est imposée parmi les révélation made in US - au point que de nombreux médias la voyaient déjà succéder à Taylor Swift. En mai dernier, Olivia Rodrigo publiait ainsi son premier album (dont le concert virtuel est à retrouver ICI) et là encore, le succès fut immédiat. Porté par des morceaux efficaces tels que Deja Vu ou encore Good 4 U, l'opus s'est hissé au sommet des charts. Et justement, Good 4 U vient tout juste de battre un record.

Notez que le morceau cumule déjà près de 500 millions d'écoutes sur Spotify ce qui, on l'avoue, est une très belle performance. Or, ce n'est pas tout : le morceau est aussi le premier (dans l'histoire de la plateforme) à atteindre ce palier aussi vite.

Sorti depuis seulement quelques mois, ce premier album (applaudi par le public et la critique) n'a franchement pas dit son dernier mot. Quel sera le prochain single ? Battra t-il le même record ? Patience !