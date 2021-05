Olivia Rodrigo : Ecoutez Good 4 U, son titre qui cartonne dans le monde entier !

Elle est à peine âgée de 18 ans et peut déjà se vanter d'avoir une belle carrière derrière elle ! Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler son album Sour, Olivia Rodrigo est sur toutes les lèvres depuis la sortie, il y a quelques mois, de son titre Drivers Licence. Un énorme succès extrait de son premier opus auquel viennent désormais s'ajouter les chansons Déjà vu et Good 4 U, que vous pouvez retrouver sur les ondes de Virgin Radio. Des morceaux devenus de véritables hymnes pour la nouvelle génération et qui ont propulsé la star au rang de nouvelle icône pop. Ses titres sont d'ailleurs très populaires sur Tik Tok, lieu de prédilection des adolescents.

Visionné plus de 60 millions de fois en seulement quelques jours, le clip de Good 4 U témoigne sans vergogne du succès du premier album studio d'Olivia Rodrigo. Un projet de onze titres dans lequel on retrouve des morceaux plus sombres que son répertoire habituel. En effet, la jeune femme nous emmène sur des contrées inconnues avec des sujets tels que la jalousie, l'amour, les ruptures amoureuses ou encore l'identité. Des thèmes qui devraient résonner dans la tête des jeunes mais qui pourraient aussi parler aux plus âgés. Révélée par Disney Channel, la chanteuse nous offre une voix maîtrisée sur laquelle elle vacille entre puissance et fragilité. Portée par les chiffres impressionnants de ses chansons sur les plateformes de musique en ligne, la popstar est déjà comparée à des pointures du métier comme Taylor Swift ou Lorde. Une belle carrière en prévision qui devrait également se manifester à travers une tournée mondiale dans les prochains mois !