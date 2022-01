Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Taylor Swift... cinq artistes féminines qui dominent l'industrie musicale

Quelles sont les artistes féminines qui règnent sur l'industrie ? Après de longues années rythmées par les artistes masculins, place aux femmes. De Taylor Swift à Doja Cat en passant par des jeunes prodiges telle qu'Olivia Rodrigo, place aux femmes qui, inévitablement, sont les plus puissantes de la sphère musicale.

Avec son premier album Sour, Olivia Rodrigo s'est imposée dans les classements du monde entier : alors que le poignant Drivers License a su trouver son public, ce sont des morceaux plus incisifs tels que Good 4 U et Brutal qui ont littéralement fait exploser sa popularité. Nommée aux Grammy Awards (dans sept catégories), Olivia Rodrigo n'a pas dit son dernier mot.

Favorite des millennials, Taylor Swift a littéralement changé les règles du jeu et ce, dès la sortie de son album 1989. En 2014, l'interprète de Shake it Off décide de retirer sa discographie des plateformes de streming. L'idée ? Défier ces géants qui ne paient pas assez bien les artistes. Quelques années plus tard, privée de ses masters, Taylor Swift ne se laisse pas abattre et... ré-enregistre ses opus précédents. Au programme, des inédits tels que All Too Well (version de 10 minutes).

Avec Future Nostalgia, Dua Lipa s'est imposée parmi les popstars les plus influentes. L'interprète de IDGAF a offert un album intemporel et ne s'interdit rien : quand elle n'est pas sur scène, Dua Lipa anime un podcast et prouve qu'à 22 ans, tout est possible.

En 2018, Ariana Grande était nommée Femme de l'Année par Billboard et pour cause ! La jeune artiste a su retrouver son chemin vers la lumière et ce, malgré des temps bien sombres. Avec Thank U, Next, Ariana Grande a appris au monde qu'il faut être reconnaissant de traverser le pire.

Bien qu'extrêmement présente dans les classements, Doja Cat peut se vanter d'avoir sorti deux véritables hits : Say So et Kiss Me More. Si vous ne l'avez toujours pas écouté, on vous conseille vivement Planet Her - hymne à la femme.

Plus que jamais, "the future is female", comme diraient nos voisins américains. Les francophones, eux ne sont pas en reste : Angèle, Clara Luciani ou encore Juliette Armanet et Pomme font les beaux jours de l'industrie musicale made in France.