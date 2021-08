Olivia Rodrigo crédite Paramore sur Good 4 U

C'est l'un des singles les plus populaires d'Olivia Rodrigo : Good 4 U (à retrouver sur son premier album SOUR) s'est imposé dans les charts mais aussi sur les réseaux sociaux. Et justement, si vous passez du temps sur Tik Tok, vous aurez peut-être remarqué qu'un mash-up reprenant Good 4 U d'Olivia Rodrigo et Misery Business de Paramore est devenu viral. La raison ? Quelques similitudes entre les deux morceaux.

Selon le média Billboard, "des sources ayant connaissance de la situation confirment que le leader de Paramore, Hayley Williams, et l'ancien guitariste Josh Farro (qui a coécrit "Misery Business") sont maintenant crédités comme auteurs sur "Good 4 U", aux côtés de Rodrigo et du producteur-auteur-compositeur Daniel Nigro. La liste a été modifiée sur le site Web de la Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs (ASCAP), et Williams a réagi à la mise à jour sur sa Story Instagram mardi (24 août)".

Misery Business est à retrouver sur Riot!, album de Paramore sorti en 2007.