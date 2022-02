Olivia Rodrigo a déjà de la matière pour son deuxième album

Il n'aura pas fallu longtemps à Olivia Rodrigo pour se faire une place dans la sphère pop internationale. Celle qui a fait ses début dans le reboot d'High School Musical continue de se bâtir une carrière prometteuse. Après le succès de Sour (son premier album, notamment porté par Good 4 U, Brutal ou encore Traitor), Olivia Rodrigo pense déjà à la suite. Tenez-vous bien, l'interprète de Deja vu aurait d'ores et déjà réfléchit au titre de son prochain album.

Un deuxième album pour Olivia Rodrigo

Dans une interview accordée au prestigieux magazine Billboard, Olivia Rodrigo avoue "aimer la nouvelle musique" sur laquelle elle travaille (et dont les textes sont encore et toujours écrit depuis sa chambre). "J'ai déjà le titre de mon prochain album et quelques chansons", poursuit-elle. "C'est très excitant de penser au nouvel univers qui se profile devant moi. J'aime simplement écrire des chansons, je ne me mets pas trop de pression".

Dan Nigro de retour avec Olivia Rodrigo

Pour ce nouveau projet, Dan Nigro (qui a déjà collaboré sur le premier opus) sera également de la partie : "J'aime absolument travailler avec Dan", confie t-elle. "Nous avons un si bon feeling ensemble. Nous échangeons toujours des idées et nous nous réservons du temps pour travailler ensemble en studio. La folie de la sortie de "Sour" dans le monde était quelque chose que seuls Dan et moi pouvions comprendre, et je pense que cela nous a rapprochés. J'ai tellement confiance en lui et j'apprécie vraiment la musique que nous faisons".

En attendant de découvrir le deuxième album d'Olivia Rodrigo, découvrez le teaser de Driving Home 2 U (A Sour Film), qui sera à découvrir le 25 mars sur Disney+.