Olive et Tom de retour à la télé

Si Olivier Atton et Mark Landers ne vous disent rien, passez votre chemin. C’est l’histoire d’une rivalité entre deux prodiges du foot dans un style différent dans un dessin animé de foot des années 80, Olive et Tom. Allez on se rappelle, vous aviez le temps de faire la cuisine, les devoirs, la vaisselle, regarder 3 films, que les joueurs n’avaient pas encore traversé le terrain de foot qui semblait interminable. Les japonais, les meilleurs dans le suspense dans Olive et Tom. Les mecs restaient 2 heures en l’air, faisaient des frappes de dingue, comme Shaolin Soccer mais en bien car ce film est pourri !

Stop le passé, la série est de retour sur vos écrans ! Dès le 2 avril, 52 épisodes de 25 minutes du remake d’Olive et Tom seront diffusés sur la plateforme Anime Digital Network. Rendez-vous à 20H05, soit seulement 1 heure de décalage avec le Japon, pas mal !