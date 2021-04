Ofenbach : Wasted Love, Katchi... leurs plus grands hits en mash-up acoustique (VIDEO)

Alors que leur dernier morceau (Wasted Love, publié en janvier dernier) cumule plus de 200 millions d'écoutes sur Spotify, Dorian et César (qui forment le duo électro Ofenbach) se languissent de remonter sur scène : pandémie oblige, les DJ's qui ont signé Be Mine nous promettent une tournée spectaculaire pour 2022 - en espérant que, d'ici là, les conditions sanitaires permettront la reprise des concerts. Pour patienter, Dorian a pris sa guitare pour mieux nous offrir un mash-up des plus grand tubes du duo : au programme, Wasted Love, Katchi ou encoe Be Mine :

Alors qu'Ofenbach nous annonce la tournée "la plus spectaculaire de sa carrière", il faudra s'armer de patience... mais cette petite session acoustique met du baume au coeur !