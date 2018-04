Ofenbach, The Weeknd, Bruno Mars... La playlist spéciale vacances de Virgin Radio !

On vous l'accorde, tout le monde n'est pas encore en vacances. Mais, ça ne saurait tarder ! Alors si vous avez déjà la chance de buller au soleil, de skier ou alors, si vous attendez la délivrance avec impatience, sachez qu'on vous a concocté une petite playlist spéciale vacances. Parce que, pourquoi pas ?

Clairement, on ne fait pas mieux comme hymne aux vacances.

Là, normalement, vous avez envie de pousser les meubles et de chanter comme si vous étiez The Weeknd (avec la télécommande à la main).

IL FAIT BEAU !! ENFIN ! Et on va vous donner un tips pour être de (très) bonne humeur si jamais vous n'êtes pas encore en vacances : le matin, écoutez ça en boucle. Avec le soleil, c'est magique. Promis.

Pour ceux qui ne supporteraient plus Can't Stop The Feeling, sachez que le tips du dessus est aussi valable avec Uptown Funk.

Parce que partir en vacances en écoutant la musique planante et imagée de Blow, c'est parfait.

Qui a envie de partir en Espagne ? Ed Sheeran vous emmène (mais non, on ne passera pas par Madrid pour se faire un trip Casa de Papel).

Parfait pour n'importe quel long trajet en voiture.

Dans ce clip, Paramore a relevé de nombreux défis. Pourquoi ? Pour battre des records (accessibles à tout le monde). Et si jamais vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, essayer de se faire une place dans le livre des records, c'est assez classe.

Parce que quand on part en vacances, on envoie tout valser !