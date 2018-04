Ofenbach : Party, le clip très 80's dévoilé 

Après le succès international de Katchi et une tournée aux Etats-Unis, Ofenbach est de retour avec un nouveau single, Party. Si vous avez manqué ce titre, sachez qu'il passe sur toutes les ondes et qu'en plus, il a été notre Virgin Friday il y a quelques semaines. Bref, Ofenbach continue de monter et de nous préparer à l'album qui devrait sortir bientôt. Si vous suivez le duo depuis ses débuts, alors vous savez que ses clips sont toujours décalés et recherchés. Comme dans Katchi, on les retrouve dans une voiture -du moins, au début du clip. Direction les années 80.

Ressortez vos plus belles tenues fluo, entraînez vous à Pacman et surtout, tenez-vous prêts : Ofenbach vous invite à sa fête incroyablement dingue made in 80's. Au programme, paillettes, coupes mulet (oui, des coupes mulet) et piscine à boules. Le clip est fou, fun et inévitablement, il nous donne envie de faire la fête. Party sera l'hymne de votre prochaine soirée et normalement, il devrait vous inspirer !