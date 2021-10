Ofenbach, le calme face à la tempête dans le clip de Hurricane (VIDEO)

Le 1er octobre dernier, Ofenbach était présent lors de l'Electroshock au Baou à Marseille ! Pour l'occasion, c'est accompagné de Kungs, Bob Sinclar, Purple Disco Machine, The Avener, Feder, Bon Entendeur, Shouse, Polo & Pan et Trinix que le duo français a mis le feu à la cité phocéenne. Un moment de rassemblement et de fête durant lequel Dorian et César ont pu jouer leur tout dernier titre, Hurricane, qui signifie Ouragan en français. Un projet ambitieux pour lequel les deux frenchies ont décidé de faire appel à la chanteuse Ella Henderson, pour la voix. Une belle rencontre que l'on peut désormais découvrir dans un clip officiel.

Alors qu'ils viennent tout juste de terminer une tournée d'été et qu'ils s'apprêtent à retrouver le chemin des grandes scènes en mai prochain avec plusieurs shows aux zéniths de Montpellier, Paris, Strasbourg et Rennes, les deux artistes à l'origine des tubes Be Mine et Wasted Love ont décidé de continuer à nous faire danser. C'est donc pour le plus grand plaisir de leurs nombreux fans que les deux amis d'enfance s'évertuent, une nouvelle fois, à nous offrir un titre entêtant et dans la veine de leur discographie. Du 100% Ofenbach comme on aime !

Dans le clip de Hurricane, Dorian, Cesar et Ella semblent totalement stoïques face à la tempête qui s'abat dans la région où ils sont. Pire, ils s'en rapprochent de plus en plus et croisent même certaines personnes qui tentent d'y échapper par tous les moyens. Une façon de montrer leur calme face à la tempête et de dire qu'il ne faut pas forcément succomber à la panique dans certains moments. Dans ce titre entêtant, le duo aborde le sujet d'une rupture amoureuse, et de la douleur que cela peut entraîner dans notre for intérieur.

