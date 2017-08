Ofenbach : Katchi, votre son #VirginFriday

La fin de l'été a bientôt sonné... mais chez Virgin Radio nous sommes fin prêts à attaquer la rentrée ! La déprime post-vacances vous gagne ? Chers auditeurs, nous avons pensé à vous comme tous les vendredis avec votre son Virgin Friday qui devrait vous replonger quelques instants au bord de l'eau. Vous connaissez le mode d'emploi : chaque fin de semaine, Virgin Radio met à l'honneur une chanson récente que vous n'entendrez pas ailleurs. Et en ce vendredi 24 août 2017, on ne pouvait pas faire plus actuel que le nouveau single "Katchi" du duo parisien Ofenbach à écouter toute la journée sur nos ondes ! Ce titre disponible seulement depuis quelques heures devrait vous aider à démarrer le week-end du bon côté !

Après Vitalic et son "Tu Conmigo" la semaine dernière, notre coup de coeur s'est forcément dirigé vers les garçons d'Ofenbach que l'on suit depuis leurs débuts ! César et Dorian se sont fait connaître grâce à leur deep house sensuelle qui flirte souvent avec les sonorités rock. Le clip de leur tube planétaire "Be Mine" (que vous connaissez forcément) affiche désormais plus de 64 millions de vues sur YouTube et ce n'est que le début du succès pour Ofenbach. Avec son gimmick entêtant qui sample "Katchi" (d'où le titre) de Nick Waterhouse, son beat hypnotique, son atmosphère rock/rétro et sa mélodie irrésistible, c'est sûr le nouveau single d'Ofenbach devrait vous séduire dès la première écoute.