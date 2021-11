Ofenbach : Hurricane ft. Ella Henderson, découvrez la version acoustique !

Plus rien n'arrête Ofenbach : le duo made in France continue de battre des records avec - cette fois- un single en collaboration avec Ella Henderson : après nous avoir offert l'excellent Call Me Papi avec Feder ou encore l'unique Wasted Love, Dorian et César nous reviennent avec Hurricane - morceau puissant dont le succès n'est plus à démontrer. Vous avez aimé la version originale ? Eh bien, vous devriez aimer la version acoustique encore plus ! Voyez plutôt :

Notez que le morceau a cumulé pas moins de 10 millions de streams en un mois - preuve que Hurricane est de loin l'une des plus belles sorties de cette fin d'année. Cette version acoustique met en valeur la voix puissante de Ella Henderson et, avouons-le, elle serait (presque) plus belle que l'originale !

Pour découvrir le clip (impressionnant) de Hurricane, rendez-vous ICI !