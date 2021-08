Ofenbach et Feder se lancent dans une battle pour le clip de Call Me Papi

Quand Ofenbach et Feder unissent leurs forces, c'est pour le meilleurs : les DJ's made in France se sont associés sur le morceau Call Me Papi - sorti il y a quelques semaines. Call Me Papi a tout d'un tube de l'été et pour l'accompagner, le trio a publié un clip le 3 août dernier. Voyez plutôt :

Si le trio a mis le temps avant de finalement publier une collaboration, c'était pour mieux offrir un morceau travaillé : après avoir envisagé plusieurs projets, Feder et Ofenbach ont finalement opté pour Call Me Papi (morceau sur lequel Dawty Music collabore également). Côté clip, la petite bande nous emmène au coeur d'une battle de danse effrénée - de quoi avoir envie de danser.

"Ofenbach et Feder, deux valeurs sûres", peut-on ainsi lire dans les commentaires. Et pour le coup, c'est vrai.